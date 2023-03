A.A.S.S.: Annullamento delle procedure di pagamento delle procedure di pagamento delle fatture del servizio gas naturale

Gentili utenti,

a seguito della richiesta dell’On.le Segretario di Stato per il Lavoro con delega ai Rapporti con l’A.A.S.S. in rappresentanza del Governo, la scrivente Azienda comunica che ha già provveduto nella giornata di ieri a richiedere a tutti gli Istituti di Credito sammarinesi nonché alla Società Poste San Marino S.p.A. l’annullamento delle procedure di pagamento delle fatture del Servizio Gas Naturale emesse nel mese di marzo 2023, le quali saranno dunque stornate. Le modalità di emissione delle nuove fatture saranno rese note non appena disponibili.

Per i grandi utenti industriali con fatturazione mensile, rimangono invariati i termini di pagamento previsti in bolletta.



Comunicato stampa

A.A.S.S.