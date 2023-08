A.A.S.S. – Avvio lavori sede via A. di Superchio - Cailungo

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che ad integrazione del precedente comunicato stampa avente medesimo oggetto ed in linea con il costante impegno volto a migliorare e rendere più inclusivi i servizi erogati, comunica che da lunedì 4 settembre p.v. sarà installata una rampa di accesso dedicata alle persone con mobilità ridotta per l’accesso alla sede in Via Andrea di Superchio,16 a Cailungo nel periodo di operatività del cantiere. A.A.S.S. riconoscendo la fondamentale importanza di garantire l’accesso ai servizi in front office ad ogni cittadino, ha ritenuto opportuno implementare tale misura migliorativa al fine di accogliere ed assistere con la massima efficacia ogni visitatore.

