A.A.S.S. – Chiusura del Servizio Funivia per revisione decennale dal 23 febbraio al 27 marzo 2026

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che il Servizio Funivia sarà sospeso al pubblico da lunedì 23 Febbraio a venerdì 27 marzo 2026 per consentire l’esecuzione della revisione decennale prevista dalla normativa vigente. Durante il periodo di sospensione del servizio, gli utenti potranno avvalersi del Trasporto Pubblico Urbano con autobus sulla tratta Borgo Maggiore – Città di San Marino, nonché a partire dal 02/03/2026 del servizio di trasporto pubblico SMUVI. La riapertura dell’impianto funiviario è prevista per sabato 28 marzo 2026.
C.s. A.A.S.S.