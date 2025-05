L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che dalle ore 09:30 alle ore 11:30, di domani giovedì 29 maggio, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale Contrada del Collegio per un tratto di circa 10-15 metri in prossimità dell’incrocio con Contrada Santa Croce, per un intervento di riparazione urgente a causa di un guasto alla rete fognaria.

c.s. AASS