A.A.S.S. – Nuove linee del Servizio di Trasporto Pubblico

Gli attuali percorsi del trasporto urbano derivano da scelte e soluzioni ideate per l’assetto urbanistico e delle esigenze degli anni ’80, sulle quali sono state successivamente implementate modifiche per rispondere alle mutate esigenze della cittadinanza. Nel corso degli ultimi decenni numerose attività sono state spostate dal Centro Storico del Castello di San Marino ad aree decentrate: Ospedale di Stato ed ambulatori specialistici, Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, uffici pubblici (Anagrafe, Ufficio Tributario, Ufficio del Registro,…). Sono anche nati nuovi luoghi di attività ed aggregazione quali impianti sportivi, parchi pubblici, nuove aree produttive, centri commerciali che richiedono una adeguata offerta di mobilità. I nuovi percorsi per il trasporto pubblico interno sono riferiti al solo periodo estivo, a partire dal 3 luglio 2023, e verranno successivamente implementati all’avvio del prossimo anno scolastico a partire dal 17 settembre. Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti principali obiettivi:

1. standardizzare i percorsi eliminando le numerose varianti oggi presenti;

2. le linee e gli orari devono consentire all’utenza residente nelle varie aree del territorio, di raggiungere i principali punti di interesse collocati, per la maggior parte, nei Castelli di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle;

3. aumento della frequenza di passaggio lungo l’asse viario tra Dogana e Borgo Maggiore in cui è presente la maggior parte della popolazione e sono presenti i maggiori punti di interesse.

4. vista la vocazione turistica della Repubblica, la principale linea del servizio è stata prevista tra Rovereta ed il Castello di San Marino che consente di collegare l’Ospedale di Stato, il Centro Vacanze di Cailungo, il Multieventi Sport Domus, la sede dell’Università presso il World Trade Center ed i principali centri commerciali della Repubblica (Azzurro, Atlante, The Market);

5. è prevista l’istituzione di una nuova linea che collega la Città di San Marino con Fiorentino, Borgo Maggiore, Centro Uffici, Domagnano, Serravalle, Centro Sportivo di Serravalle, Dogana, Galazzano, La Ciarulla.

La ristrutturazione del servizio è accompagnata dall’avvio di nuove tariffe integrate autobus + funivia Borgo Maggiore – San Marino e da un nuovo portale di acquisto dei biglietti on line (http://sanmarinotrasportopubblico.skiperformance.com). Tutte le informazioni dei nuovi servizi sono disponibili sul portale istituzionale www.aass.sm nella sezione trasporti e sulle paline di fermata degli autobus dislocate sul territorio.

c.s. AASS