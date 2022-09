A.A.S.S. – Rimozione illuminazione pubblica Dogana

L’A.A.S.S. comunica che nella giornata di oggi 16 settembre 2022 il Servizio Elettrico di questa Azienda procederà alla rimozione dell’Illuminazione Pubblica dei primi 120 metri della superstrada che vanno dall’ingresso di Dogana a Piazza Enriquez. L’attività è prevista nell’ambito del progetto sviluppato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per la messa in sicurezza del tratto di strada come da delibera n. 29 del 25/07/2022 del Congresso di Stato avente ad oggetto “Progetto STRADE SICURE”. Pertanto, fino all’installazione del nuovo sistema di illuminazione, il tratto in oggetto sarà sprovvisto di illuminazione pubblica.

