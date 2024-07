A.A.S.S. – Servizio Funivia chiusura anticipata alle ore 19:00 del 1 Luglio 2024

A.A.S.S. – Servizio Funivia chiusura anticipata alle ore 19:00 del 1 Luglio 2024.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che lunedì 1 luglio il Servizio Funivia terminerà alle ore 19.00 per l’esecuzione di esercitazioni di soccorso, congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile ed ai volontari della Protezione Civile.

L’impianto riaprirà al pubblico martedì 2 Luglio 2024 alle ore 7:45 e si coglie l’occasione per informare che dal giorno 2 luglio e fino al 8 settembre 2024 sarà attivato l’orario estivo con termine del servizio funiviario alle ore 1:00.

Comunicato stampa

A.A.S.S.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: