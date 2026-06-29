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A.A.S.S. – Servizio Funivia - chiusura anticipata il 29 Giugno alle ore 18.30

29 giu 2026
A.A.S.S. – Servizio Funivia - chiusura anticipata il 29 Giugno alle ore 18.30

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che lunedì 29 giugno 2026 il Servizio Funivia chiuderà anticipatamente alle ore 18:30 per consentire lo svolgimento di un’esercitazione di soccorso congiunta con la Sezione Antincendio della Polizia Civile e la Protezione Civile.
Il servizio riprenderà regolarmente martedì 30 giugno, con il consueto orario di esercizio, dalle ore 7:45 alle ore 19:45. Tale orario sarà mantenuto fino a mercoledì 1° luglio.
A partire da giovedì 2 luglio e fino a domenica 6 settembre 2026, entrerà in vigore l’orario estivo della Funivia, con servizio continuativo dalle ore 7:45 alle ore 00:45.

Comunicato stampa
La Direzione A.A.S.S.




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