A.A.S.S. – Servizio Funivia - chiusura Dal 19 al 21 ottobre 2026
L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che, da lunedì 19 Ottobre a mercoledì 21 ottobre 2026, il Servizio Funivia rimarrà chiuso per consentire lo svolgimento dei consueti collaudi semestrali
Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 22 ottobre, con il consueto orario di esercizio, a partire dalle ore 7:45.
A.A.S.S. si scusa con l'utenza per il temporaneo disagio e ringrazia per la collaborazione.
Comunicato stampa
La Direzione A.A.S.S.
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