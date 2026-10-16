A.A.S.S. – Servizio Funivia - chiusura Dal 19 al 21 ottobre 2026

A.A.S.S. – Servizio Funivia - chiusura Dal 19 al 21 ottobre 2026.


L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che, da lunedì 19 Ottobre a mercoledì 21 ottobre 2026, il Servizio Funivia rimarrà chiuso per consentire lo svolgimento dei consueti collaudi semestrali
Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 22 ottobre, con il consueto orario di esercizio, a partire dalle ore 7:45.
A.A.S.S. si scusa con l'utenza per il temporaneo disagio e ringrazia per la collaborazione.

Comunicato stampa
La Direzione A.A.S.S.

[Banner_Google_ADS]


I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy