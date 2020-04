A Bellaria Igea Marina riapre il mercato alimentare, Cia Romagna esprime apprezzamento

Cia Romagna esprime soddisfazione per la riapertura del mercato alimentare a Bellaria Igea Marina. Motivando le richieste, l'associazione aveva sollecitato più volte la riapertura dei mercati agricoli ai sindaci delle amministrazioni comunali romagnole. Così, dopo Verucchio, in seguito a diversi approfondimenti e verifiche, anche Bellaria ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di Cia Romagna, dal momento che l'Ordinanza della Regione legittima l'apertura di mercati ambulanti a merceologia esclusiva alimentare “in spazi pubblici recintati” e “a condizione che l'accesso sia regolamentato”. “Esprimiamo un sentito apprezzamento e ringraziamento al sindaco Filippo Giorgetti e ai suoi collaboratori - afferma il presidente di Cia Romagna, Danilo Misirocchi -. La loro disponibilità ad approfondire le nostre richieste e a verificare quali soluzioni potessero essere percorribili dimostra una grande volontà di cercare di tenere conto, al contempo, della salute dei cittadini e delle attività economiche In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo bisogna certo tutelare la salute prima di tutto. Anche gli aspetti logistici assumono rilevanze diverse e richiedono strategie complesse. Alcune altre amministrazioni comunali stanno seguendo questa strada e le ringraziamo. Auspichiamo che altre ancora la intraprendano, senza nascondersi dietro a pareri di un apparato burocratico ormai totalmente inadeguato ai tempi”. Oltre Bellaria hanno riattivato i mercati alimentari Verucchio, Faenza, Lugo (RA), Castrocaro Terme e Modigliana (FC). Cia Romagna auspica che anche altre amministrazioni comunali vadano in questa direzione.