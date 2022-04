UNAS A cena con … nuova forma di confronto aperto agli associati

Nella serata di ieri, UNAS ha inaugurato una nuova modalità per permettere approfondimenti sulle principali materie ed evoluzioni normative che interessano tutti, sia sotto il profilo dell’essere cittadini, sia sotto il profilo dell’essere imprenditori. A cena con … è una iniziativa conviviale di approfondimento dedicata agli associati dove ieri sera ci si è potuti confrontare sul tema “LA RIFORMA PREVIDENZIALE: pillole ed anticipazioni oggetto di discussione”. Ospite e relatore della serata il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta che alla presenza di una sala piena che poteva contenere un massimo di 50 persone, ha relazionato sullo status quo del sistema previdenziale e dei lavori in corso. Non sono mancate precise domande e riflessioni da parte degli interessati intervenuti particolarmente attenti alle problematiche che rivestono il settore, quali le carriere lunghe, età pensionabile, stabilità del sistema e paura del perdere i diritti acquisiti, il tutto in un clima di costruttivo confronto. Visto l’esito molto positivo in termini di gradimento, è già in fase di programmazione il secondo incontro sul tema San Marino ed Europa.

cs Unas

