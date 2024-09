A Cesena riparte il progetto “Risorse in rete per chi viene da lontano”

A Cesena riparte il progetto “Risorse in rete per chi viene da lontano”.

Con l’imminente avvio dell’anno scolastico 2024/2025 è stata promossa una nuova edizione del progetto “Risorse in rete per chi viene da lontano”, per iniziativa di Ser.In.Ar. insieme agli Istituti superiori cesenati “R. Serra”, “Pascal Comandini”, “Versari Macrelli”, “Garibaldi/da Vinci” e al Liceo Linguistico “Ilaria Alpi”, con l’obiettivo di favorire l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, al fine di sostenere l’integrazione e contrastare la dispersione scolastica di questa fascia di alunni, che presentano particolari elementi di debolezza. Questa azione, che ha ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e del Comune di Cesena, è rivolta inizialmente a tutti gli studenti stranieri e successivamente si concentra a quelli che, dopo la fase di accoglienza, vengono individuati, con prove di accertamento linguistico, come l’utenza più debole, con forte rischio di abbandono. La situazione di maggior emergenza è costituita dagli studenti neoarrivati che giungono alla scuola Superiore direttamente dal Paese d’origine, senza conoscere la lingua italiana, una fascia in decremento negli Istituti Tecnici e nei Licei, ma consistente negli Istituti professionali. L’obiettivo del progetto è, quindi, quello di promuovere il successo scolastico e contrastare l’abbandono degli studi da parte di questa fascia di popolazione scolastica. L’intero progetto di sviluppa in diverse fasi, che vanno dalla progettazione da parte dei referenti degli istituti coinvolti dei laboratori linguistici e disciplinari all’accoglienza e alla prima conoscenza fino all’accompagnamento e tutoraggio degli studenti. E’ previsto, al fine della piena integrazione dei giovani a scuola, un continuo dialogo e scambio con le famiglie, una sinergia strategica, che contribuisce, nel maggior numero dei casi, a elevare il rendimento scolastico degli ragazzi. Il cuore del progetto, poi, sta nei due laboratori intensivi di lingua della comunicazione, per principianti e per studenti a livello intermedio e/o avanzato, dove si sviluppano strategie di insegnamento di italiano L2, ovvero lo studio della lingua (l’italiano appunto) in un contesto dove essa stessa è il principale canale di comunicazione. Tali iter, curati dalla dott.ssa Sara Biscioni, sono già stati avviati in forma intensiva in data 4 settembre, quale primo approccio conoscitivo dei ragazzi: continueranno, poi, per tutto l’anno scolastico con due incontri settimanali (il martedì e il giovedì pomeriggio). Il progetto“Risorse in rete per chi viene da lontano” rappresenta, quindi, una preziosa opportunità, che è complementare alle attività già in essere da parte degli istituto scolastici coinvolti, a favore dell’integrazione degli studenti stranieri. I docenti referenti del progetto, coordinato da Rossella De Laurentiis (Liceo linguistico Ilaria Alpi), sono Stefania Facciani (Istituto R. Serra), Sabina Andreucci (Istituto Versari Macrelli), Roberta Castagnoli (Istituto Pascal/Comandini), Maria Antonella Pandolfo e Lucia Circiello (Istituto Garibaldi/da Vinci).

cs Ser.In.Ar.

