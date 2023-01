La Confederazione Sammarinese del Lavoro affida il proprio messaggio in occasione della giornata della Memoria facendo proprie le parole della Senatrice a Vita Liliana Segre e cittadina onoraria di San Marino, dalla lettera alla scuola di legalità "Don Peppe Diana" di Roma e del Molise, pubblicata su Orizzonte Scuola: “Un Paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani. La Memoria è un bene prezioso e doveroso da coltivare. Sta a noi farlo. A che serve la memoria? A difendere la democrazia.” Democrazia che ogni giorno, in tutto il mondo, è sotto attacco. Pertanto oggi e non solo oggi, per non dimenticare quello che succede in Afghanistan, in Iran, in Ucraina, in Brasile, e in tante altre zone in cui non vengono assicurate le libertà individuali e di gruppo, sia esso di genere, religione o razza. Dal canto nostro, tuteliamo la nostra democrazia, la nostra libertà e anche il nostro diritto di critica.

Cs - CSdL