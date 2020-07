A Chiesanuova una cena di solidarietà per la Caritas

Venerdì 2 luglio il Sig. Vincenzo Boschi, gestore del Ristorante Confine e Tradizione di Chiesanuova, ha organizzato una cena conviviale di solidarietà pro Caritas. Ha pensato in questo modo di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione a rispondere all’appello della Caritas a sostegno delle famiglie che si trovano in gravi difficoltà. Molti hanno aderito all’iniziativa recandosi direttamente nel locale, altri usufruendo del sistema asporto. La cena solidale ha regalato momenti di gioia, condivisione e raggiunto un importante obiettivo di solidarietà: grazie alla generosità dei partecipanti sono stati consegnati al referente Giovanni Ceccoli € 650, che verranno utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità. Un vivo ringraziamento al Sig. Boschi ed alla sua equipe per l’organizzazione e la riuscita dell’iniziativa e a tutti coloro che vi hanno partecipato.

c.s. Caritas San Marino - Montefeltro

