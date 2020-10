A Coriano i matrimoni sono uno spettacolo

Sabato 10 ottobre si è svolto nel teatro CorTe di Coriano il matrimonio di Mara e Alex, un luogo unico per un’occasione indimenticabile. Il palcoscenico allestito con temi autunnali ha fatto da cornice alla cerimonia celebrata dal sindaco di Coriano Domenica Spinelli, che ha rivolto gli auguri agli sposi da parte di tutta l’amministrazione comunale. Il luogo si è prestato ad una cerimonia molto particolare, gli invitati indossavano la mascherina a causa dell'attuale emergenza sanitaria ma nel rispetto delle norme anti covid-19 i tanti invitati hanno potuto assistere al matrimonio dei loro cari. Tra i partecipanti la curiosa presenza dei 2 cagnolini che diligentemente hanno consegnato gli anelli agli sposi. Il Comune di Coriano mette a disposizione per la celebrazione di matrimoni oltre al teatro Corte anche il giardino all’interno delle mura del Castello e la piazza Mazzini . Con delibera 101 del 24.07.2020 è stata prevista anche la possibilità di effettuare in questi luoghi la ripetizione della cerimonia del matrimonio, la promessa d’amore e il rinnovo dei voti nuziali. E’ stato disposto che le queste cerimonie potranno essere effettuate anche nelle giornate di sabato e domenica e prevedere tutti gli allestimenti possibili, compresi quelli dedicati al mondo del ciclismo e del motociclismo. Nella stessa delibera è previsto che per quanto riguarda le ripetizioni di cerimonia del matrimonio, della promessa d’amore e il rinnovo dei voti nuziali, la cerimonia possa essere effettuata con la presenza del Sindaco o di un assessore o di un consigliere comunale , anche in altri luoghi privati, come agriturismi o attività ricettive con particolare attenzione a quelle aderenti al progetto “Terre di Coriano”. Tutte le modalità e costi potranno essere richiesti agli uffici di stato civile.



