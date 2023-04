A cosa serve la solitudine? Ce lo spiega Giosef nel suo nuovo singolo

"A volte la fede, la fiducia nella vita o nel prossimo viene a mancare, non siamo abituati a chiedere e percorrere la strada che ci può fare stare bene, allora per paura ci rintaniamo nella solitudine e nel lamentarci." Credere in un Dio il nuovo singolo del cantautore Giosef. Credere in un Dio”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming. Il brano riprende un po’ questa nostra abitudine a lamentarci continuamente, la condizione che ognuno di noi vive durante il giorno, mettendo in risalto la paura del fallimento, la paura di non riuscire a vivere la vita come la si vuole. Non siamo abituati a chiedere ad una forza più potente, ognuno ha il suo Dio che ci aiuta, ma non abbiamo troppa fiducia nel poterlo credere e preferiamo mollare o abbandonare invece di raggiungere e conquistare.. Il brano si presenta in una chiave POP con un arrangiamento elettronico e positivo ma con un testo profondo e riflessivo in classico stile Giosef. “Non amo il caos, alcune volte sopporto poco stare con determinate persone o energie allora mi isolo, un po’ per paura di farmi vedere per come sono, un po per l’ansia di non poter sorreggere il grande salto verso il mio successo. Ed ecco che trovo manforte nella musica, se non vivo un’esperienza è difficile che io la scriva.” racconta Giosef. Il brano è il terzo estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica Yourvoice Records con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.

Cs Yourvoice Records