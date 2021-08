A different taste experience Torna lungo le vie del Centro Storico di San Marino Città, il 16, 17 e 18 agosto Mi Gusto San Marino.

L’iniziativa enogastronomica raggiunge la 8^ edizione e lo farà, come sempre, con tante novità. Torna anche quest’anno “Mi Gusto San Marino”, che ormai da 8 edizioni caratterizza e anima il Centro Storico della Repubblica più antica al mondo con tante goloserie e specialità culinarie, accompagnando il visitatore in un percorso enogastronomico tra le vie della Repubblica. L’evento, sarà rivisitato leggermente nella forma ma soprattutto nelle date, abbandonando per questa edizione l’ormai celebre collocazione nel secondo weekend di settembre, in concomitanza con il Gran Premio di MotoGP di Misano Adriatico. Infatti, si partirà lunedì 16 agosto per terminare mercoledì 18, nelle location di Via Eugippo e della Cava dei Balestrieri. Mi Gusto San Maino è organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con il Bar Guaita e il Bar Giulietti, grazie al supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo. I veri protagonisti della manifestazione saranno come al solito gli stand enogastronomici, con prodotti d’eccellenza di aziende agricole del territorio e del circondario, point dedicati al finger e street food. Ecco la lista completa dei partecipanti: Pablo’s Food, Giulietti KM0, Macelleria del Corso, Birrificio Abusivo, Ristorante Pizzeria Smaller, Patagiro, Giannini Miele, La Maison de la Patisserie, Da Urloo Alfajores e Empanadas, MyThai Asian Restaurant, Osciad pub, Buonissimo San Marino, Rainbow Sushi Bar, Lotdog, Bar Guaita, Be Art. Come ogni anno, Mi Gusto San Marino cercherà di promuovere all’interno del suo evento l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate o con difficoltà sensoriali, facendo conoscere realtà del nostro territorio che lavorano per questo nobile scopo. Quest’anno in particolare, la collaborazione con Barbò Ceramica e con la Cooperativa Sociale Involo, porterà a proporre per tutti e tre i giorni dell'evento gadget speciali brandizzati con il logo di Mi Gusto e realizzati con ceramiche smaltate e lavorate a mano. Potranno essere acquistate fino a esaurimento allo stand dedicato che troverete in Via Eugippo. La stessa Barbò Ceramica proporrà durante l’evento, una piccola dimostrazione di quello che è il suo lavoro quotidiano all’interno del suo laboratorio artigianale. Altra importante collaborazione sarà quella con la Carlo Biagioli Srl e con Zoomma.news, che riproporranno nelle giornate di martedì e mercoledì a partire dalle ore 18 il format "La cucina Letteraria", con Anna Chiara Macina che intervisterà importanti realtà del territorio sammarinese, alle prese con la preparazione di un piatto speciale che sappia raccontare la loro storia. In tutte e tre le giornate, sarà prevista musica Live e Dj-set in Via Eugippo. A concludere il programma della manifestazione con un momento più goliardico sarà, mercoledì sera, il tradizionale “Party in Cava” con le hit anni 90/2000 di Dj Tiga che risuoneranno nella Cava dei Balestrieri fino a l’1.30 di notte.

