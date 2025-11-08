A Domagnano il dibattito "La crisi delle democrazie liberali: sfide e prospettive"

Come reagiscono oggi le istituzioni democratiche di fronte alla crisi di fiducia, alla crescita dei populismi e alle nuove forme di autoritarismo? Quale ruolo possono avere i cittadini nella difesa dei valori liberali e costituzionali? A queste domande cercherà di rispondere il dibattito “La crisi delle democrazie liberali: sfide e prospettive”, in programma domenica 30 novembre, alle ore 10:00, presso la Sala Montelupo di Domagnano, a chiusura della prima edizione del Festival della Libertà – Popoli, Idee, Identità, organizzato dall’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”. L’incontro sarà introdotto da Giangiacomo Vale, Professore associato di Filosofia politica, che negli hanno dato corso a pubblicazioni riguardanti i concetti e le categorie politiche della modernità, la teoria dell’integrazione europea, il federalismo. Ha da ultimo curato insieme a Claudio Cressati: "Europe of the Regions and Cities. Practical experiences, historical aspects, theoretical models, Bruxelles, 2024".

Successivamente seguirà un confronto con la partecipazione di figure istituzionali di rilievo : Dr. Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Avv. Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni; Avv. Gian Nicola Berti, già Segretario di Stato per gli Affari Interni; Prof. Nicola Renzi, già Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Un confronto aperto che affronterà le tensioni che attraversano le democrazie contemporanee, i rischi di polarizzazione e di deriva autoritaria, e le vie per rinnovare la società civile attraverso la partecipazione consapevole dei cittadini. “La democrazia non è mai un dato acquisito, ma un equilibrio fragile che richiede impegno e presidio – afferma Dario Manzaroli, Presidente dell’Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi. Con questa giornata vogliamo stimolare una riflessione profonda sul senso della libertà, del pluralismo e del dialogo, valori che sono parte integrante dell’identità sammarinese.” Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Giovanna Bartolucci. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e registrazioni: associazionebelzoppi@gmail.com

C.s. - Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi"









