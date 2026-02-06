A Domagnano l'incontro pubblico “Il rischio della libertà nel rapporto fra genitori e figli”

A Domagnano l'incontro pubblico “Il rischio della libertà nel rapporto fra genitori e figli”.

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 15.00, la Sala Montelupo di Domagnano ospiterà l’incontro pubblico “Il rischio della libertà nel rapporto fra genitori e figli”, promosso da Portofranco San Marino. L’iniziativa è rivolta a genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro che sono interessati al tema dell’educazione dei giovani. A intervenire sarà Matteo Severgnini, rettore dell’Istituto paritario Regina Mundi di Milano ed educatore con una lunga esperienza maturata anche a livello internazionale, avendo ricoperto in passato il ruolo di rettore della Luigi Giussani High School di Kampala, in Uganda. A partire dal confronto tra contesti culturali e sociali differenti, Severgnini proporrà una riflessione sul rapporto educativo come spazio di responsabilità condivisa, nel quale la libertà rappresenta una sfida centrale e non eludibile. L’incontro si articolerà come dialogo aperto, fondato sull’esperienza concreta e sulle domande che attraversano il rapporto tra genitori e figli, estendendosi alle altre realtà che incidono sul percorso di crescita dei ragazzi, come la scuola, le amicizie e il web. Il confronto intende offrire strumenti di lettura e spunti di riflessione, senza impostazioni teoriche astratte, ma a partire dalla vita quotidiana e dalle difficoltà reali che caratterizzano l’educazione oggi. Un approfondimento specifico sarà dedicato all’adolescenza, fase considerata particolarmente delicata e significativa, in cui le sfide educative si intensificano e diventano occasione di crescita non solo per i giovani, ma anche per gli adulti chiamati ad accompagnarli nel loro percorso. L’appuntamento si svolgerà presso la Sala Montelupo, in Piazza Filippo da Sterpeto 3, a Domagnano.

C.s. - Associazione Portofranco San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: