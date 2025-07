A.F.I.S.: Riforma IGR: disponibilità al confronto del Segretario Gatti. Avviata collaborazione con il Dott. Benaglia per le simulazioni fiscali

A.F.I.S.: Riforma IGR: disponibilità al confronto del Segretario Gatti. Avviata collaborazione con il Dott. Benaglia per le simulazioni fiscali.

L'Associazione Frontalieri Italia San Marino (A.F.I.S.) comunica gli esiti di importanti incontri tenutisi negli ultimi giorni in merito alla riforma dell'IGR recentemente depositata a San Marino. Nel corso della settimana scorsa, una nostra delegazione ha incontrato il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, in un colloquio svoltosi prima del deposito del progetto di legge di riforma. Durante l'incontro, abbiamo rappresentato le forti preoccupazioni dei lavoratori frontalieri riguardo alle possibili conseguenze del nuovo impianto fiscale. Il Segretario Gatti ha dimostrato una disponibilità all'ascolto e all'accoglimento delle nostre istanze, aprendo a eventuali modifiche al testo ma confermando l'intenzione di lasciare invariati alcuni principi cardine della riforma. Si tratta di un'apertura importante, che apprezziamo e che monitoreremo con la massima attenzione durante l'iter legislativo. Per fornire ai nostri associati e a tutti i lavoratori frontalieri un quadro chiaro e dettagliato delle implicazioni fiscali, nei giorni successivi abbiamo tenuto un proficuo incontro con il noto commercialista riminese, Dott. Giovanni Benaglia. Il Dott. Benaglia, riconosciuto esperto in materia fiscale transfrontaliera, si è offerto di collaborare attivamente con la nostra associazione. A brevissimo, il Dott. Benaglia ci fornirà delle simulazioni concrete e personalizzate sulle tasse che i lavoratori frontalieri dovranno versare, analizzando nel dettaglio gli importi dovuti sia a San Marino che in Italia. Questo strumento si rivelerà fondamentale per comprendere appieno l'impatto della riforma e agire con cognizione di causa. L'Associazione Frontalieri Italia San Marino ringrazia il Segretario di Stato Gatti per la disponibilità al dialogo e il Dott. Giovanni Benaglia per la preziosa e immediata collaborazione. Continueremo a lavorare senza sosta per tutelare i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori frontalieri.

C.s. Associazione Frontalieri Italia San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: