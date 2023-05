A Faenza, Emergency sta gestendo un hub logistico Con scorte e beni donati per il sostegno alla popolazione colpita dall’alluvione e coordinerà le squadre di volontari in collaborazione con il comune

È partito ieri l’intervento di EMERGENCY a Faenza, una delle aree alluvionate dell’Emilia-Romagna, dove EMERGENCY sta gestendo l’hub logistico degli aiuti donati, allestito nell’ex Fiera di via Risorgimento 2, con decine di volontari già attivi e altri in arrivo. “Nei giorni scorsi il Comune di Faenza ci ha contattato per collaborare alla gestione degli aiuti sul suo territorio – racconta Pietro Parrino, direttore del Field Operations Department di EMERGENCY. Solo a Faenza sono 12 mila le persone sfollate, più tutte quelle che hanno subito dei danni dall’alluvione. Il primo intervento è partito ieri: il Comune ha allestito una tensostruttura che EMERGENCY sta gestendo come magazzino di stoccaggio per gli aiuti donati, beni di prima necessità e attrezzature per la rimozione di fango e macerie”. È possibile aiutare portando i beni richiesti direttamente all’hub. Attualmente c’è bisogno di attrezzatture per la pulizia e la bonifica delle case: idropulitrici, carriole, spazzoloni, stivali, guanti, tira acqua, ma anche power bank, detersivi, prodotti per l’igiene personale e cibo in scatola. “Sono centinaia le ragazze e i ragazzi che in questi giorni, stivali ai piedi, sono scesi in strada ad aiutare parenti, amici, concittadini. Un esempio di solidarietà straordinario – dichiara Davide Agresti, Assessore al Welfare del Comune di Faenza –. Per organizzarlo al meglio abbiamo immaginato e allestito insieme a EMERGENCY un punto informativo così che i volontari possano essere indirizzati dove c'è più bisogno, senza sovrapporsi alle operazioni della Protezione civile. Sarà il punto di riferimento di chi insieme a noi vorrà rimboccarsi le maniche per una sfida che richiede l'aiuto di tutti”. L’Infopoint si trova in Voltone della Molinella 4 e sarà operativo da domani, martedì 23 maggio alle ore 8.

