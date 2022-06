A FICO la giornata di studio su Logistica, Innovazione e sfide lungo la filiera Agroalimentare

E' in programma per venerdì 10 giugno, alle 14, presso Fico Eataly World (Via Paolo Canali, 8 - Bologna) la Giornata di studio su Logistica, innovazione e sfide lungo la filiera agroalimentare, aperta a tutti con accesso gratuito a FICO, organizzata nell'ambito della 6th Conference on Food & Wine Supply Chain a cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari dell'Università di Bologna. La giornata, che prevede una tavola rotonda finale, vedrà a confronto professionisti, manager di azienda, ricercatori e operatori della filiera agroalimentare, per una riflessione sui temi della sostenibilità ambientale, la sicurezza lungo la supply chain, con focus specifico su packaging, automazione, integrazione industriale e resilienza. Sono previste testimonianze aziendali e verrà consegnato il premio alla miglior ricerca nel Food & Wine Supply Chain, in memoria del dott. Angelo Nino Caponi. Moderati dal prof. Riccardo Manzini (Food Supply Chain Center - Università di Bologna), interverranno: Roberto Magnani e Stefano Pietroni (Barilla); Alberto Lodini e Marisa Sgrò (E80 Group); Roberto Lazzarini (Carpigiani); Paolo Cobianchi (Granarolo Group); Gianluca Cristallo (CAMSR Soc.Coop); Marcio Ronco (HAVI Logistics); Andrea Segrè (Prof. di Politica agraria internazionale e comparata - Università di Bologna e Fondatore di Last Minute Market); Riccardo Accorsi (Chair dell'Int. Conference on Food & Wine Supply Chain 2022). L'evento, patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali - AIDI, è aperta a professionisti e manager di azienda, operatori della filiera agroalimentare, ricercatori, operatori logistici, e più in generale a chi è interessato ai temi della sostenibilità ambientale, del packaging, dell'automazione industriale, della logistica e della gestione e riduzione degli sprechi e dei rifiuti lungo la filiera.

c.s. UNIBO

