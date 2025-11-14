A Fiorentino la Commedia in 2 atti “Ri-Salto nel tempo” per raccogliere fondi per l'Associazione Oncologica Sammarinese

La Compagnia “I Teatranti” sabato 22 novembre alle ore 21.00 nel teatro del Centro Sociale di Fiorentino (RSM) in via la rena, 19 metterà in scena la Commedia in 2 atti “Ri-Salto nel tempo” per raccogliere fondi per l'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella commedia un' immaginaria macchina del tempo farà incontrare e confrontarsi gente di oggi e di un lontano ieri. I protagonisti decideranno di vivere nel passato riscoprendo quella umanità che sentivano perduta, ma in seguito si troveranno ad affrontare le stesse problematiche comuni ad ogni epoca. Riusciranno a superare le difficoltà ed i conflitti che incontreranno? I due atti della commedia racconteranno, in un susseguirsi di situazioni tragi-comiche: i desideri, le riflessioni, le avventure dei 15 personaggi. La compagnia “I Teatranti” desidera portare una riflessione sul presente ragionando sulle nostre radici, utilizzando un linguaggio divertente che è il modo migliore di guardarci allo specchio. Ridere delle nostre passioni, contraddizioni, follie è la giusta terapia per affrontare le situazioni ed i pensieri ricorrenti che non ci fanno vedere le meravigliose sfide che la realtà ci propone quotidianamente. La compagnia “I Teatranti” ha l’ambizione di scrivere ed interpretare la trama di vite comuni che possono spegnersi senza volare oppure con uno slancio del cuore esplorare nuove possibilità. Il desiderio e la principale finalità di questo gruppo di attori dilettanti, finalità che perseguono con convinzione, è quella di creare, attraverso spettacoli di beneficenza, una rete di solidarietà che sappia costruire relazioni e favorire incontri. Secondo i membri della compagnia teatrale, quello che possiamo immaginare, se ci crediamo davvero, diventerà realtà. Lo spettacolo, che ha il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, si realizzerà anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Micologica Sammarinese, della La Giunta di Castello di Fiorentino del Centro Sociale di Fiorentino e del Centro Sociale di Dogana. L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza all'Associazione Oncologica Sammarinese. Per info e Prenotazioni: Giuseppe cell. 337 365066 e Francesca cell. 3206249734 (Telegram e WhatsApp)

