A Fiorentino la presentazione di "70 pezzi di me", il nuovo libro di Ilaria De Biagi

1 dic 2025
Questa sera, 1° dicembre alle ore 18:30, presso il Centro Sociale di Fiorentino, si terrà la presentazione di 70 pezzi di me, il nuovo libro di Ilaria De Biagi, un’opera intensa e autentica che racconta un percorso personale di fragilità, cura e rinascita. Il libro, scritto con una voce diretta e senza filtri, ripercorre settanta giorni di ricovero psichiatrico trasformati in un viaggio di consapevolezza e confronto con se stessi. 70 pezzi di me non è solo una testimonianza individuale, ma un invito a guardare la fragilità non come una debolezza, bensì come una possibilità: quella di fermarsi, ascoltare il proprio dolore e trasformarlo in forza. La serata vedrà la partecipazione dell’autrice Ilaria De Biagi, che dialogherà con i presentatori attraverso domande e riflessioni sui temi principali del libro: identità, salute mentale, resilienza e il valore dell’aiuto reciproco. Durante l’incontro sarà possibile approfondire il percorso umano e narrativo che ha portato alla sua pubblicazione. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Al termine sarà possibile incontrare l’autrice e acquistare copie del libro.

C.s. - Carlo Filippini Editore



