A.G.E.C.S. sulla tombola del 3 settembre

L’Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi (A.G.E.C.S.), in collaborazione con gli Istituti Culturali ed in occasione delle Celebrazioni del Santo Patrono - Anniversario di Fondazione della Repubblica (3 settembre 2023), informa la cittadinanza che la distribuzione dei blocchetti e la vendita delle cartelle relative alla tradizionale tombola avverrà dalle ore 11:30 alle ore 18:30 di domenica 3 settembre, al termine della funzione religiosa del mattino, presso il Teatro Titano in Piazza Sant’Agata - Centro Storico della Città di San Marino. L’estrazione poi avverrà per le ore 19:00 circa, dello stesso giorno. Si rammenta, inoltre, che gli interessati a collaborare con la vendita delle cartelle, dovranno presentarsi presso il Teatro con un documento d’identità valido. Nel caso presentassero la loro adesione minori con età inferiore ai 14 anni, questi ultimi verranno autorizzati alla vendita solo ed esclusivamente se accompagnati da un responsabile maggiorenne, anch’egli munito di valido documento. Le cartelle verranno poi vendute - al costo di 5 euro ciascuna - dai volontari in tutto il Centro Storico e presso il Teatro Titano stesso. In caso di maltempo, l’estrazione sarà rinviata a domenica 10 settembre, stesso luogo e medesimo orario.

cs A.G.E.C.S. - Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi