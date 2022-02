A Gabriel e Magica Gilly il "Puglia magic awards"

Si è svolta sabato 29 gennaio a Gallipoli, suggestiva località del Salento, la consegna dei "Puglia magic awards" una manifestazione nata nel 2014 che prevede la premiazione di personaggi legati al mondo dello spettacolo. L'evento fu inaugurato nel 2014 dal leggendario mago Silvan. Nel corso degli anni numerosi artisti ed eventi legati all'intrattenimento hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento. La manifestazione organizzata da altamedia s.r.l e giunta alla settima edizione ha visto premiati Gabriele Merli alias mago Gabriel per l'ideazione e organizzazione del Festival Internazionale della magia di San Marino e la figlia, (anch'essa illusionista) meglio conosciuta come Magica Gilly quale illustre esponente della magia femminile. Gabriel intervistato dagli organizzatori, ha raccontato un po' la storia di San Marino e come si svolge il Festival sottolineando come esista una cosa in comune che unisce il Salento a San Marino: La bellezza e unicità del territorio. Gli organizzatori hanno poi espresso il desiderio di una futura collaborazione tra i due eventi cosa che Gabriel ha accettato con piacere. Già nella prossima edizione del Festival della magia di San Marino, in programma dal 11 al 13 marzo prossimi avremo il piacere di avere sul Titano gli organizzatori dell'evento.

c.s. Festival della Magia San Marino

