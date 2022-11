A Ginevra il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti interviene al Meeting dell'80esima Commissione per le Foreste dell'UNECE

A Ginevra il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti interviene al Meeting dell'80esima Commissione per le Foreste dell'UNECE.

L'ottantesima sessione del Comitato sulle foreste e l'industria forestale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE) si è tenuta a Ginevra, in Svizzera, al Palazzo delle Nazioni Unite dal 2 al 4 novembre 2022. La Delegazione di San Marino era composta dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, dall’Ing. Giuliana Barulli, dall’Ambasciatore a Ginevra Marcello Beccari e dalla Dott.ssa Anita Dedic.

Tra le quattro persone che sono state elette in qualità di membro del Bureau e che resteranno in carica dalla chiusura dell'ottantesima sessione fino alla fine dell'ottantunesima risulta anche un candidato di San Marino (gli altri candidati eletti sono: Svezia, Rep. Ceca e Canada).

La Dott.ssa Paola Deda, Direttore della Divisione Foreste, Territorio e Abitazioni dell'ECE, ha aperto la sessione tematica sulle foreste urbane. Ha ringraziato la delegazione svizzera per il suo sostegno e ha sottolineato la grande importanza delle foreste urbane come soluzione basata sulla natura e le infrastrutture essenziali. Esse sono necessarie per realizzare le agende locali, nazionali e internazionali, tra cui lo sviluppo sostenibile, l'azione per il clima, la riduzione del rischio di catastrofi, la conservazione della biodiversità, il ripristino del paesaggio forestale e le città sostenibili.

È stato inoltre sottolineato che la Sezione comune ha contribuito con successo a promuovere il lavoro sull'economia circolare e l'uso sostenibile delle risorse naturali, come richiesto dalla sessione 2021 della Commissione economica per l'Europa, ha prodotto due pubblicazioni ed è stata attivamente coinvolta nei processi consultivi. Il Forum regionale sullo sviluppo sostenibile del marzo 2022 ha previsto una sessione dedicata alla silvicoltura urbana (nell'ambito dell'SDG 15) organizzata congiuntamente dall'UNECE e dalla FAO. Tra i temi trattati durante la riunione, oltre all’importanza delle foreste urbane, si è discusso anche del prezzo dei derivati del legno e dell’utilizzo del legno quale fonte energetica.

Il segretariato UNECE ha inoltre spiegato che a partire dal 2023 tutte le riunioni saranno organizzate solo ed esclusivamente in presenza.

In tale occasione il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Stefano Canti, ha avuto il piacere di candidare San Marino ad ospitare sul Titano la prossima Sessione Congiunta del Comitato UNECE per le Foreste e l'Industria Forestale e della Commissione Forestale Europea della FAO. Si resta in attesa della conferma ufficiale di entrambi gli organismi internazionali e della data che sarà presumibilmente ottobre/novembre 2023.

Stefano Canti, Segretario di Stato del Territorio della Repubblica di San Marino: “La Repubblica di San Marino ha acquisito una grande esperienza con questo tipo di eventi poiché abbiamo recentemente ospitato la 83esima conferenza del comitato dell'UNECE sullo sviluppo urbano sostenibile dimostrando, da una parte, di essere all'altezza nel fornire adeguate strutture per riunioni e disposizioni logistiche per tutti i partecipanti e dall’altra di ricoprire un ruolo in primo piano all’interno degli organismi internazionali quali l’ONU.”.



