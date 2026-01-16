A grande richiesta la replica della commedia "Chi cui cred mi marzien?" Al Teatro Titano di San Marino giovedì 22 gennaio

A grande richiesta la Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …San Marino”, replicherà la commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?” di Gian Paolo Gattei, nel giorno di giovedì 22 gennaio (ore 21) al Teatro Titano di San Marino.
Continua così l’omaggio della Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …San Marino” e del Centro Sociale S. Andrea all’amico Gian Paolo Gattei ed a tutti gli attori che negli anni hanno fatto parte della Compagnia “Quei d’Seraval e…”.
La commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?” racconta di un ipotetico incontro del terzo tipo con una famiglia già un po’ ‘aliena’ e un quartetto di extraterrestri capeggiati da Break, alieno “guerriero” dotato di poteri persuasivi davvero notevoli. Ben presto l’intero menage, si ritrova alla mercé dei quattro astronauti che scompigliano ruoli, età ed identità dei malcapitati terrestri. Anche la storia di un amore impossibile, per problemi di incompatibilità biologica, porterà ad un finale stellare.
Personaggi e interpreti:
Baldo Stefano Zonzini
Picci Monica Tamagnini
Maciste Stefano Palmieri
Pinuccio Marco Schiavi
Gigliola Rosantonia (Rosy) Billi
Extraterrestre A Emanuele Costa
Extraterrestre U Arnaldo Togni
Extraterrestre E Nicole Del Bianco
Extraterrestre Brek Gabriele Bollini
Pidriul Marco Saraga
Lollo Wilma Ciavatta
Suggeritrice Melissa Imola
Regia Stefano Palmucci
Scenografia Renzo Broccoli
Effetti sonori Luca Zanotti
Coordinamento Matteo Tamagnini
Trucco&parrucco Salone Beauty Fashion di Milva e Cristina
Audio e luci AASLP Settore Manifestazioni
Si ringrazia il Vivaio Zanotti per l’arredo floreale
Proposto da Centro Sociale S. Andrea con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle
Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - E.mail: csandrea@alice.sm
Intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)
Comunicato stampa
Centro Sociale S. Andrea