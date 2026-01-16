A grande richiesta la replica della commedia "Chi cui cred mi marzien?" Al Teatro Titano di San Marino giovedì 22 gennaio

A grande richiesta la Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …San Marino”, replicherà la commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?” di Gian Paolo Gattei, nel giorno di giovedì 22 gennaio (ore 21) al Teatro Titano di San Marino.

Continua così l’omaggio della Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …San Marino” e del Centro Sociale S. Andrea all’amico Gian Paolo Gattei ed a tutti gli attori che negli anni hanno fatto parte della Compagnia “Quei d’Seraval e…”.

La commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?” racconta di un ipotetico incontro del terzo tipo con una famiglia già un po’ ‘aliena’ e un quartetto di extraterrestri capeggiati da Break, alieno “guerriero” dotato di poteri persuasivi davvero notevoli. Ben presto l’intero menage, si ritrova alla mercé dei quattro astronauti che scompigliano ruoli, età ed identità dei malcapitati terrestri. Anche la storia di un amore impossibile, per problemi di incompatibilità biologica, porterà ad un finale stellare.



Personaggi e interpreti:

Baldo Stefano Zonzini

Picci Monica Tamagnini

Maciste Stefano Palmieri

Pinuccio Marco Schiavi

Gigliola Rosantonia (Rosy) Billi

Extraterrestre A Emanuele Costa

Extraterrestre U Arnaldo Togni

Extraterrestre E Nicole Del Bianco

Extraterrestre Brek Gabriele Bollini

Pidriul Marco Saraga

Lollo Wilma Ciavatta



Suggeritrice Melissa Imola

Regia Stefano Palmucci

Scenografia Renzo Broccoli

Effetti sonori Luca Zanotti

Coordinamento Matteo Tamagnini



Trucco&parrucco Salone Beauty Fashion di Milva e Cristina

Audio e luci AASLP Settore Manifestazioni



Si ringrazia il Vivaio Zanotti per l’arredo floreale

Proposto da Centro Sociale S. Andrea con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle

Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - E.mail: csandrea@alice.sm

Intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)



Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea

