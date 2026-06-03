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A Human Song: l’onda umana di Chiara Frigo a San Marino

3 giu 2026
A Human Song: l’onda umana di Chiara Frigo a San Marino

Venerdì 5 giugno alle ore 19.00 presso la palestra della Scuola Elementare "La Quercia" di Murata si terrà la performance pubblica A HUMAN SONG, esito conclusivo del percorso laboratoriale condotto dalla coreografa e performer Chiara Frigo nell'ambito del progetto di residenza artistica promosso dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino in collaborazione con L'Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna. La performance rappresenta l'ultima tappa di un processo di creazione collettiva che, nei giorni precedenti, ha coinvolto un gruppo di partecipanti provenienti dal territorio in un percorso di ricerca e sperimentazione guidato dall'artista e dal suo team. Ideato da Chiara Frigo, A HUMAN SONG è un progetto partecipativo che dà vita a una comunità temporanea in movimento. Attraverso una partitura di azioni condivise – camminare, correre, cadere, rialzarsi, sostenersi – i partecipanti costruiscono una coreografia collettiva che riflette sul rapporto tra individuo e comunità e sulla forza trasformativa del movimento condiviso. Coreografa e performer, co-direttrice di Zebra Cultural Zoo, Chiara Frigo sviluppa una ricerca artistica che intreccia danza, partecipazione e relazione con i territori, coinvolgendo cittadini e comunità in processi di creazione collettiva. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Oltre le mura. Paesaggi e passaggi delle residenze", attraverso cui gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e L'Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna rinnovano la loro collaborazione a sostegno della ricerca artistica contemporanea e delle pratiche di residenza come occasioni di dialogo tra artisti, territorio e comunità. L’evento è inserito nel circuito E’ BAL - Palcoscenici per la danza contemporanea, dedicato alla diffusione della danza contemporanea e delle pratiche di ricerca artistica. INGRESSO GRATUITO PREVIA PRENOTAZIONE: info.istituticulturali@pa.sm / 0549.882452

C.s. - Istituti Culturali della Repubblica di San Marino




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