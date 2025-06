Si è concluso domenica il Festival di cui Marlù è stata main partner per il secondo anno consecutivo. Durante le tre giornate di incontri, proiezioni e talk Marlù ha parlato anche di sogni con Luca Argentero, Vittoria Puccini, Romana Maggiora Vergano e gli altri ospiti del Festival

A Lea Gavino il Premio Marlù per il Sociale all'On Air Festival Si è concluso domenica il Festival di cui Marlù è stata main partner per il secondo anno consecutivo. Durante le tre giornate di incontri, proiezioni e talk Marlù ha parlato anche di sogni con Luca Argentero, Vittoria Puccini, Romana Maggiora Vergano e gli altri ospiti del Festival Marta Fabbri premia Lea Gavino con il "Premio Marlù per il Sociale" Palermo, 3 giugno 2025 – Si è appena conclusa la seconda edizione dell'ON AIR Festival , evento culturale che intreccia il linguaggio delle serie TV e del cinema con le grandi tematiche sociali contemporanee. Anche quest'anno, Marlù , marchio di gioielli da sempre sensibile alle cause sociali, ha rinnovato il proprio impegno come main partner, consolidando il legame con i valori portanti della manifestazione. Dal 30 maggio al 1° giugno, il suggestivo Palazzo dei Normanni a Palermo ha ospitato intense giornate di incontri, talk e testimonianze con i protagonisti del mondo televisivo, cinematografico e con realtà impegnate nel sociale: un'opportunità per riflettere su temi di grande attualità come l'uguaglianza di genere, la diversità, la giustizia sociale, l'ambiente e il ruolo trasformativo dell'arte. Questa edizione del Festival è stata l'occasione per raccontare il valore del progetto Marlù RicaricAmore . In questo contesto Marta Fabbri - Co-founder e Marketing&Communication Director di Marlù - ha premiato Lea Gavino – giovane talento emergente del cinema italiano – con il Premio Marlù per il Sociale , un riconoscimento speciale per la sua capacità di dare voce, attraverso i ruoli interpretati, una storie di coraggio, denuncia e consapevolezza sociale . L'attrice, nota per i suoi ruoli in Skam Italia, L'Ombra di Caravaggio di Michele Placido, Dieci Minuti di Maria Sole Tognazzi e Una Storia Nera di Leonardo D'Agostini, nel ricevere il premio ha commentato: « Tengo moltissimo a questo premio perché guardando indietro, ripensando a tutti i ruoli che ho avuto la fortuna di interpretare, mi rendo conto che mi riconosco pienamente nei valori e nelle caratteristiche dei personaggi che ho portato sullo schermo: donne attive, fragili ma determinate, che attraverso la loro storia danno voce a battaglie di inclusione, consapevolezza e cambiamento. » Consegnando il riconoscimento, che include un contributo simbolico destinato a supportare cause sociali, Marta Fabbri ha sottolineando il significato del premio: « Con questo vogliamo riconoscere e dare valore a chi, attraverso l'arte e la comunicazione, contribuisce a costruire una società più consapevole e solidale. Abbiamo scelto Lea Gavino per la sua sensibilità e per il suo impegno. Vedere giovani come lei utilizzare il proprio talento per dare voce a storie di coraggio e inclusione ci ispira profondamente. Marlù ritiene che ogni gesto, anche il più piccolo, possa contribuire a fare la differenza e l'obiettivo del nostro progetto RicaricAmore è quello di diffondere messaggi di amore, speranza e solidarietà .» L'iniziativa, infatti, si inserisce nel più ampio panorama di attività che Marlù porta avanti da anni nell'ambito della responsabilità sociale, promuovendo con coerenza valori autentici e azioni concrete a favore delle nuove generazioni e delle comunità più fragili, collaborando attivamente con numerose associazioni su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino. Tra i momenti più significativi delle tre giornate di Festival, gli interventi di alcuni tra i protagonisti più amati e impegnati della scena attoriale italiana che, nel segno del messaggio Keep Dreaming , hanno condiviso le proprie “regole d'oro” per continuare a credere nei sogni. Per Luca Argentero : « L'unico modo per tenere viva la fiammella dei sogni è il coraggio. Coraggio di fare il salto oltre le cose che ti sembrano facili, affrontarle con entusiasmo e provarci. Ho uno spettacolo a teatro in cui mi chiedo “È questa la vita che sognavo da bambino?”. La risposta è: “molto meglio” .» Vittoria Puccini ha ricordato come il sogno sia la tematica centrale del film nella prossima uscita che la vede protagonista « Incanto è proprio una favola per bambini sul sogno, che però piace e fa divertire anche gli adulti. Ed il tema è proprio questo: l'importanza di non smettere mai di sognare, perché solo attraverso il sogno si continua ad essere vivi. Il sogno ci rende vivi, ci rende appunto aperti al futuro .» « Siamo qui per creare un momento autentico di ascolto, dialogo e condivisione perché crediamo che Il linguaggio sia uno strumento potente ed è proprio nella consapevolezza del suo uso che risiede la vera responsabilità » ha commentato Marta Fabbri a margine degli incontri che sono proseguiti per tutte tre le giornate e che hanno rivelato quanto il tema proposto da Marlù fosse sentito da tutti gli ospiti. Per molti degli altri attori intervenuti il sogno è una forza interiore fondamentale, collegata all'inconscio, alla fantasia e alla crescita personale: Rosa Diletta Rossi, lo associa a una parte nascosta di sé che chiede attenzione e connessione, Romana Maggiora Vergano, lo vede come il dialogo con il bambino interiore, simbolo di libertà, gioco e capacità di liberarsi dalle zavorre della vita, Adriano Moretti parla di sogno come di un percorso personale, dove l'obiettivo non è la perfezione ma l'autenticità, Giovanni Nasta l o lega al processo creativo, perché un'idea, anche se non si realizza, contribuisce alla crescita e all'esplorazione personale. “ON AIR Festival” è stato organizzato e diretto da Simona Gobbi e realizzato in sinergia con la Fondazione Federico II e patrocinato dall'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.