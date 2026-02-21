A lezione di batteria con la clinic di Phil Mer: un’occasione unica di formazione a san leo L’ Accademia Distretto della Musica propone una clinic di batteria esclusiva, facilitando il contatto diretto con un professionista di livello internazionale.

Le iscrizioni aumentano e l’Accademia Distretto della Musica Aps, scuola comunale di musica di San Leo, alza il livello ed annuncia un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati e giovani musicisti: la Clinic di batteria con Phil Mer, un’occasione unica di apprendimento e crescita artistica. Sabato 14 marzo, presso la sala concerti del Palazzo Mediceo a San Leo (RN), si terrà un pomeriggio di formazione, teoria e strumenti pratici con uno dei batteristi più stimati a livello nazionale e internazionale. L’evento, che ha come direttore direttore artistico Alex Negosanti, batterista di pluriennale esperienza e insegnante nell'Accademia Distretto della Musica, rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di avvicinare professionisti del settore, fare domande, apprendere tecniche e condividere esperienze. L’Accademia riconosce l’importanza di creare ponti diretti tra giovani talenti e professionisti, facilitando l’incontro con musicisti di successo come Phil Mer, che ha collaborato con artisti iconici come Pooh, Zucchero, Pino Daniele, Enrico Ruggeri e Annalisa. Questi incontri rappresentano un momento di grande stimolo e ispirazione, specialmente per chi desidera intraprendere la carriera musicale. L’evento è aperto a tutti gli interessati, di tutte le età, con una quota di partecipazione quasi simbolica (solo 10 euro a persona), da prenotare anticipatamente tramite la segreteria dell’Accademia. Durante il pomeriggio, verranno affrontate le tecniche, il sound e le sfide della professione di batterista, arricchite da aneddoti e racconti del professionista. Non perdere questa occasione di avvicinarti al mondo della musica e di incontrare un vero protagonista del panorama musicale italiano. Prenota subito il tuo posto e vivi un’esperienza formativa presso l’Accademia Distretto della Musica APS.



Per informazioni e prenotazioni: Direzione Artistica: Alex Negosanti – tel. 345 919 8809 Segreteria: tel. 329 6436995 – email: info.ddmv@gmail.com



c.s. Accademia Distretto della Musica



