A Maggio si aprono le iscrizioni alla scuola elementare

Si comunica che le iscrizioni degli alunni, per l’anno scolastico 2020-2021, si effettueranno da lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2020. L’iscrizione alla classe prima è obbligatoria per le bambine e i bambini nati nell’anno 2014, è facoltativa, invece, per i nati entro il 31 marzo 2015. Possono essere iscritti cittadini sammarinesi, residenti e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno. Gli alunni che stanno frequentando regolarmente le classi prima, seconda, terza e quarta, nei plessi scolastici della Repubblica di San Marino, saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva, al termine delle valutazioni di fine anno. Dal 4 all’8 maggio 2020 devono pervenire anche le domande per un eventuale trasferimento di uno scolaro in un altro plesso della Repubblica. Le domande possono essere inviate a mezzo posta o fax (0549/882711-885441) o email (segreteria.elementari@pa.sm) oppure consegnate direttamente alla Direzione della Scuola Elementare, richiedendo preventivamente un appuntamento ai seguenti numeri telefonici (0549-882717 – 882729 – 882728). I moduli sono reperibili sul sito della scuola (www.elementare.educazione.sm) oppure sono disponibili presso la Direzione via N. Bonaparte, 4 - San Marino. Le certificazioni relative a data e luogo di nascita, codice I.S.S., cittadinanza, residenza possono essere rese tramite apposita dichiarazione sostitutiva. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.elementare.educazione.sm oppure telefonare ai seguenti numeri: 0549- 882728/882729/882730.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Francesco Berardi