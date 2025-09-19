A Malta, Il Segretario di Stato Stefano Canti firma il Terzo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale

Questa mattina, il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, ha partecipato a Malta alla cerimonia di firma del Terzo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale, conosciuto come "Protocollo di La Valletta". San Marino è stato tra i primi 16 firmatari del Protocollo insieme a 16 stati: Malta, Belgio, Georgia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito. Il Protocollo mira ad aggiornare la Convenzione alle sfide contemporanee della giustizia, modernizzando la cooperazione tra gli Stati membri e rafforzando l’utilizzo della tecnologia e della digitalizzazione, come strumenti fondamentali nella lotta al crimine transnazionale. La firma ha preceduto l’avvio dei lavori della Conferenza informale dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, cui il Segretario di Stato prenderà parte nel corso della giornata.

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia



