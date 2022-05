A Massimo Bonini il Premio Rotary alla Professionalità 2022

Il Rotary Club San Marino sin dal 1992 ha istituito il “Premio Rotary alla Professionalità”, prendendo spunto dal principio fondante del Rotary International, che è quello di incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività; principio sintetizzato dal motto: “Service above self” (Servire al di sopra di ogni interesse personale). Il premio consiste in una targa d’argento che viene assegnata a cittadini sammarinesi o residenti che si siano distinti nell’ambito della loro professione, onorando il Paese con la loro attività e dando lustro e prestigio alle Istituzioni e all’immagine della Repubblica di San Marino, sia a livello locale che internazionale. Domani lunedì 23 maggio il Rotary Club San Marino conferirà il Premio alla Professionalità, giunto quest'anno alla 22a edizione: il premiato del 2022 è Massimo Bonini, leggendaria figura di calciatore professionista del Cesena e della Juventus, giocatore della nostra Nazionale e primo atleta sammarinese ad avere vinto un titolo mondiale, quando nel 1985 la Juventus vinceva la Coppa Intercontinentale contro l’Argentinos Junior. Alla serata, condotta dal presidente del Rotary Club San Marino Massimo Rastelli e dal giornalista radiotelevisivo Roberto Chiesa, interverranno il segretario di stato per lo sport Teodoro Lonfernini, autorità rotariane, il giornalista e saggista Italo Cucci, i soci del Club e numerosi ospiti. Massimo Bonini suggella così una carriera sportiva coronata dai prestigiosi traguardi raggiunti ed entrerà così nell’Albo d’oro del Premio alla Professionalità del Rotary. L’elenco dei premiati comprende rappresentanti di molteplici categorie professionali che hanno dato e danno il loro prezioso contributo allo sviluppo della parte migliore della società sammarinese.

c.s. Rotary Club San Marino