A Milano il primo “meet&greet” di Marlù con i ragazzi di Amici 24.

Venerdì 11 aprile, appuntamento milanese con il Meet&Greet di Marlù , che ha avuto come protagonista due ragazze del talent show Amici : Asia e Raffaella. Diversi fan, in attesa davanti alle vetrine Marlù di via Torino già dal primo pomeriggio, hanno avuto la possibilità di incontrare le due giovanissime artisti, intrattenere con loro, scattare selfie, foto di gruppo e ricevere autografi. Tra questi, venti fortunati, arrivati allo store grazie all'interazione con la community on line e ai social Marlù dedicati al Meet&Greet, hanno potuto anche rivolgere le loro domande. Da questo incontro, sono nate chiacchiere legate al loro percorso artistico e al loro grande impegno nell'esprimere il proprio talento, non mollando mai di fronte alle difficoltà e alle sconfitte, ma continuando a inseguire il proprio sogno. Negli ultimi quattro anni, Marlù, il marchio del gioiello per tutti creato dalle tre sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, grazie alla partnership con il talent show sostiene con i suoi premi i ragazzi di Amici. Il reclamo è semplice e chiarissimo: #KeepDreaming con Marlù.

