A Mondaino Lorenzo Luini porta in mostra "La vita ai margini" La rassegna racconta la fragilità e la forza delle persone senza dimora.

"La vita ai margini" è il titolo della mostra di Lorenzo Luini, ospitata a Mondaino presso la dimora d'Arte "RiBo104" dal 14 aprile al 26 maggio. Ritratti, mani tese, coperte e cartoni, volti privi di parole; il lavoro artistico di Luini imbastisce un orizzonte visivo mite e senza ostentazione o falsa compassione. "Eravamo in viaggio di ritorno da una precedente collaborazione; parlando del più e del meno, siamo andati a riflettere sulla vita dei barboni, gente che vive in strada -racconta Luini - Ci fu quasi un lampo, un momento magico, impetuoso e creativo. Subito sono scaturite molte idee e nel confrontarle abbiamo dato origine a questo progetto: "La vita ai margini", rendendo viva una condizione umana portata all'essenzia- le, tra sferzate di miserie e speranze". Nel catalogo che accompagna la mostra, le parole del Vescovo di Rimini S.E. Nicolò Anselmi: "La vita ai margini è un viaggio complesso e spesso doloroso. Le poesie e le immagini raccolte in questa rassegna ci conducono attraverso le strade buie e i vicoli nascosti, dove le persone senza dimora lottano ogni giorno per sopravvivere. Ma non è solo una storia di sofferenza; è storia di resilienza, dignità e speranza. La cultura dello scarto ci circonda; queste poesie e immagini ci sfidano a riconsiderare il nostro approccio. La fraternità è il cuore di questa mostra". Massimo Girgi, Sindaco di Mondaino, commenta: "Questa mostra permette di dar voce a chi voce non ne ha, sottolineando tutte quelle situazioni nelle quali una sola parola o una mano tesa potrebbero essere il motivo della possibilità di riprendere in pugno la propria vita". Ambrogio Borsani, titolare di "RiBo104", spiega: "Siamo davvero molti contenti e fieri di poter proseguire il programma culturale della dimora d'arte di Mondaino con questo vasto progetto che coinvolge molti attori e numerose voci, oltre agli artisti Lorenzo Luini e Sandro Sardella. La nota culturale, anche questa volta, si accompagna all'impegno di racconto sociale e di contemporaneità".

"LA VITA AI MARGINI" MOSTRA D'ARTE DI LORENZO LUINI CON IL CONTRIBUTO POETICO DI SANDRO SARDELLA RiBo104 dimora d'Arte Mondaino RN Dal 14 aprile al 26 maggio 2024 Ingresso libero Orari: nel fine settimana e nei festivi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 Presentazione, domenica 14 aprile presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Mondaino, ore 15,30.



cs RiBo104 dimora d'Arte a Mondaino

