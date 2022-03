A.N.P.I. Rimini: Annarita Tonini è la nuova Presidente Provinciale

Dopo il congresso provinciale A.N.P.I. dello scorso febbraio, in data 9 marzo 2022 si è riunito il neo eletto Comitato per l’elezione degli organismi statutari. I 13 rappresentanti delle sezioni comunali hanno eletto all’unanimità Annarita Tonini, della Sezione di Verucchio, alla carica di Presidente Provinciale A.N.P.I. Rimini. Annarita Tonini, riminese e di professione educatrice, succede a Giusi Delvecchio e resterà in carica fino al prossimo congresso. Assieme alla Presidente sono stati eletti anche i Vice Presidenti provinciali Lanfranco De Camillis (Sezione Rimini) e Nicola Semprini (Sezione Misano Adriatico), mentre l’assemblea ha indicato Maurizio Bardeggia detto Bodi - Sezione Alta Valconca - all’incarico di Responsabile Amministrativo. Tutti i componenti sono stati eletti all’unanimità. Dopo il prossimo Congresso Nazionale A.N.P.I., che si terrà a Riccione dal prossimo 24 marzo, il Comitato Provinciale riminese sarà subito impegnato per la garantire la valorizzazione e la partecipazione popolare alle iniziative istituzionali e associative legate al 25 Aprile.

