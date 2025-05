A Palazzo Graziani la mostra "Liberating the Imagination – Palestine 2023 – 2048"

Liberating the Imagination – Palestine 2023 – 2048

Disegni dei bambini e delle bambine del campo profughi di Dheisheh

Palazzo Graziani, San Marino | 4 – 30 Giugno 2025

Inaugurazione: Venerdì 6 Giugno 2025, ore 18.00

Il Collettivo San Marino per la Palestina continua il suo impegno nel tenere alta l'attenzione su ciò che sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi e, nel farlo, è convinto che solo attraverso il coinvolgimento della società civile sia possibile supportare un cambiamento e l'affermazione dell'esistenza di un stato, la Palestina, oggi martoriato.

In questo alveo si inserisce la mostra Liberating the Imagination – Palestine 2023 – 2048, ovvero osservare la vita attraverso gli occhi dei bambini.

La mostra itinerante, curata dal compianto artista Jeremy Lester, arriva anche a San Marino, grazie al contributo e all’impegno del Collettivo San Marino per la Palestina, in collaborazione con Giulia Gregnanin, Direttrice e Curatrice del museo Timespan (Helmsdale, Scozia), dove la mostra è stata esposta per la prima volta nel Settembre 2024.

La mostra raccoglie 50 disegni e nasce da un progetto di arteterapia condotto nel 2023-2024 dall’artista e attivista Jeremy Lester, che ha vissuto due mesi nel campo lavorando con i giovani per affrontare, attraverso il disegno, gli effetti psicologici della guerra.

Durante due mesi di lavoro, Lester ha guidato bambin* e adolescenti nella realizzazione di due disegni ciascuno: il primo sul proprio presente nel campo – spesso segnato da violenza, precarietà e occupazione militare – e il secondo su una visione del futuro, immaginando una Palestina libera nel 2048, a cento anni dalla Nakba, la “catastrofe” del 1948 che ha dato inizio all’esilio forzato di centinaia di migliaia di palestinesi.

Attraverso il linguaggio universale del disegno, il progetto invita a riflettere su infanzia, diritti, giustizia e resilienza. L’immaginazione, in questo contesto, diventa un atto politico, uno strumento pedagogico e una pratica di resistenza.

Come Collettivo la nostra azione sin dal novembre 2023 si articola su più livelli, nel tentativo costante di riflettere la complessità e le atrocità di cui i palestinesi sono vittime: manifestazioni, momenti di approfondimento con relatori, dialogo con le Istituzioni e cultura, in tutte le sue forme.

È in questo contesto e impegno che si inserisce la mostra, realizzata grazie anche al prezioso contributo degli Istituti Culturali e della Segreteria di Stato per l’istruzione e la cultura.

È possibile visitare la mostra Liberating the Imagination – Palestine 2023 – 2048 presso Palazzo Graziani (San Marino Città), dal 04 al 30 giugno 2025.





Comunicato stampa

Collettivo San Marino per la Palestina