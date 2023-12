A Palazzo Madama la riunione tra le Commissioni Esteri di San Marino e Italia

Si è tenuta oggi, a Palazzo Madama, una riunione congiunta tra la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri; Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino e la Commissione Permanente Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica Italiana, rispettivamente presiedute dal Consigliere Denise Bronzetti e dal Senatore Stefania Craxi. L’incontro, tenutosi alla vigilia della visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che proprio domani sarà accolto nella Repubblica di San Marino, è stato l’occasione per proseguire nell’impegno comune di intensificare il confronto bilaterale proprio a livello parlamentare ed approfondire le tematiche di comune interesse. In particolare, nello spirito di un ulteriore rafforzamento d’intesa tra i rispettivi Parlamenti, le due Commissioni hanno unanimemente concordato di definire un protocollo strutturato di collaborazione tra le medesime Commissioni anche ai fini di un percorso di confronto permanente. A ciò si è aggiunto anche l’impegno, unanimemente assunto, di attivare un Gruppo di Amicizia Parlamentare specifico tra Italia e San Marino che possa periodicamente confrontarsi sui tanti temi in agenda, nel solco dell’amicizia che contraddistingue i rapporti tra i due Stati. Nella mattinata, la delegazione della Commissione Esteri sammarinese, è stata altresì ricevuta alla Farnesina dal Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Giorgio Silli. Un incontro, anche questo, molto fruttuoso che si è incentrato su questioni di comune interesse, nonché sulla collaborazione anche a livello internazionale.

c.s.

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

