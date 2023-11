A Palazzo Pubblico l'udienza per "Fede ragione missione - Convegno in onore di Mons. Luigi Negri"

Si è svolta stamane a Palazzo l’Udienza Pubblica concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti ai promotori di “FEDE RAGIONE MISSIONE - CONVEGNO IN ONORE DI MONS. LUIGI NEGRI UOMO DI FEDE E MAESTRO DI CULTURA” che si terrà nella giornata di domani, sabato 25 novembre 2023 presso il Teatro Nuovo di Dogana, con il Patrocinio della Segreteria di Stato agli Affari Esteri e in collaborazione con la Diocesi di San Marino - Montefeltro, mentre per parte italiana è patrocinante la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ intervenuto in Udienza per conto degli organizzatori Marco Ferrini, direttore di quel Centro Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa che fu fortissimamente voluto e fondato proprio da monsignor Negri nel 2005 a San Marino all’indomani dell’inizio della sua attività pastorale come vescovo della Diocesi, e che oggi è associazione di diritto italiano. Tra le innumerevoli iniziative dell’instancabile presule, Ferrini ha ricordato quelle forse più incisive a favore dello Stato sammarinese: ad esempio, l’unità d’intenti voluta e realizzata con realtà del mondo economico, bancario e finanziario in un momento storico fra i più delicati, quando una concentrazione di forze ostili stava mettendo pericolosamente in crisi l’immagine internazionale del Titano; di qui le collaborazioni scientifiche che portarono nel 2012 alla stesura del “Libro Bianco - Riforma del sistema finanziario di San Marino” e che prepararono il terreno per importanti missioni a Washington al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. L’azione del vescovo Negri anche sul piano della laicità - non invadendone il campo ma semmai favorendo una vigorosa rinascita delle istituzioni e del tessuto civile - si innestava, d’altra parte, sulla sua profonda fede cattolica, una fede che costituisce la radice storica e culturale primaria di San Marino ed è viva ancora oggi in tanti cittadini dell’ “antica terra della libertà”. Su questo versante Ferrini ha ricordato la vivacità di mons. Negri in occasione delle tante feste del Santo, di Sant’Agata, del Corpus Domini, tuttora significativamente festa anche civile oltre che religiosa. Poi le iniziative squisitamente culturali, di livello internazionale, da lui promosse, come la mostra “ARTE PER MARE - DALMAZIA TITANO MONTEFELTRO DAL PRIMO CRISTIANESIMO AL RINASCIMENTO”. Ma il capolavoro di Luigi Negri, che sarà ricordato negli annali della Repubblica oltre che nei cuori dei battezzati, è la Visita Pastorale alla Diocesi di San Marino - Montefeltro del Papa Benedetto XVI del 19 giugno 2011: “questa visita - ha confidato Marco Ferrini per testimonianza diretta, avendo collaborato strettamente all’organizzazione - nacque proprio dalla sincera ed intensa amicizia personale del vescovo Negri con il Papa che all’epoca era circondato da consiglieri che volevano dissuaderlo in tale proposito. Così nacque la formula di visita pastorale alla Diocesi e non visita di Stato”. “Quanto ha amato questo territorio! Ma ancor più quanto ha amato il popolo che lo abitava! - ha esclamato Marco Ferrini - Non si è mai risparmiato nell’essere padre, nell’accompagnare il popolo cristiano che Dio che gli aveva affidato, guidando ciascuno sulle orme di Cristo, Via, Veritá e Vita. Si era stabilito un legame affettivo tra l’altro fortemente ricambiato. Non oso pensare il dolore che avrebbe avuto nell’assistere al 2 degrado, in generale, della concezione della famiglia fuori dal contesto naturale ed ancor più specificatamente al tema del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, così come si è sviluppato in un recente iter legislativo fortemente permissivo nella amata Repubblica”.

