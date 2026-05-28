A Palazzo Valloni il giuramento del professor Donato Castronuovo, nominato giudice supplente per la responsabilità civile dei magistrati

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Valloni la cerimonia di giuramento del Presidente Prof. Donato Castronuovo, nominato Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado d’appello. Oggi, dunque, avanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, al Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ed agli ospiti convenuti a Palazzo Valloni, il Professore Donato Castronuovo ha giurato fedeltà ed obbedienza alla costituzione della Repubblica impegnandosi a svolgere le funzioni demandategli dalla legge con zelo equanime e con tutta rettitudine e “sine odio metu vel amore” nell’interesse supremo della Repubblica. Con la prestazione dell’odierno giuramento, il Professore Donato Castronuovo assume ufficialmente il proprio incarico che avrà durata quinquennale, rinnovabile una sola volta per cinque anni.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale







