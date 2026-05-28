TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

A Palazzo Valloni il giuramento del professor Donato Castronuovo, nominato giudice supplente per la responsabilità civile dei magistrati

28 mag 2026
A Palazzo Valloni il giuramento del professor Donato Castronuovo, nominato giudice supplente per la responsabilità civile dei magistrati

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Valloni la cerimonia di giuramento del Presidente Prof. Donato Castronuovo, nominato Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado d’appello. Oggi, dunque, avanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, al Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ed agli ospiti convenuti a Palazzo Valloni, il Professore Donato Castronuovo ha giurato fedeltà ed obbedienza alla costituzione della Repubblica impegnandosi a svolgere le funzioni demandategli dalla legge con zelo equanime e con tutta rettitudine e “sine odio metu vel amore” nell’interesse supremo della Repubblica. Con la prestazione dell’odierno giuramento, il Professore Donato Castronuovo assume ufficialmente il proprio incarico che avrà durata quinquennale, rinnovabile una sola volta per cinque anni.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa