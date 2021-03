A Papa Francesco anche un cesto di prodotti tipici. Ringraziamento da parte del Consorzio Terra di San Marino

E’ un grazie che viene dal cuore quello che rivolgiamo agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini per aver scelto di donare a Papa Francesco anche un cesto di prodotti tipici. Un cesto di prodotti della nostra terra, la Terra di San Marino, che rappresenta non solo il frutto del lavoro che quotidianamente è svolto con passione e impegno dai nostri operatori agricoli ma che avvalora il ruolo di un settore economico che nel nostro Paese è vitale e presente e rende onore anche al lavoro dei nostri padri. Un gesto, il dono al Santo Padre dei prodotti tipici, che ha un significato profondo, mette in risalto le nostre radici e riafferma la nostra identità, quella di un paese fortemente legato alle proprie tradizioni e ai propri valori. L’agricoltura è una parte fondamentale dell’identità di un Paese, il comparto agricolo continuerà ad impegnarsi per salvaguardare, tutelare, migliorare le produzioni ed il futuro del settore, fiero ed orgoglioso del proprio lavoro.

c.s. Consorzio Terra di San Marino

