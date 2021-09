A Pavullo decolla l’Associazione “Città dell’aria”, con la presenza del Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile italiano Alessandro Morelli e del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti

“Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”. Sono queste le parole con cui il Senatore della Lega, Luca Briziarelli, ha aperto la giornata in cui è nata ufficialmente l’Associazione “Città dell’Aria”, nell’ambito dei festeggiamenti dei 110 anni dell’Aero Club d’Italia svolti all’Aeroporto "G. Paolucci" di Pavullo, nel weekend appena trascorso. Un progetto, quello dell’Associazione, che in appena tre mesi ha riunito oltre 100 Comuni, enti gestori, aziende, associazioni, aeroclub e avioclub che vivono la realtà del volo da diporto e sportivo. La Repubblica di San Marino attraverso l’Aeroclub San Marino è stata la seconda firmataria dello Statuto dell’Associazione “Città dell’Aria”, un’opportunità per fare sistema con i Comuni Italiani che punta non solo alla valenza sociale e sportiva, ma anche allo sviluppo delle potenzialità turistiche ed economiche che ne faranno un volano per tutti i territori italiani, da nord a sud, compresa la nostra Repubblica. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, nella giornata di sabato scorso, è stato ospite della tavola rotonda che ha visto la partecipazione del Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile italiano Alessandro Morelli. Nel suo intervento, il Segretario ha ribadito l’importanza delle infrastrutture aviosuperfici in un’ottica di sviluppo turistico ed economico portando come esempio la nostra piccola realtà e come il Governo della Repubblica di San Marino abbia definito l’aviosuperficie di Torraccia infrastruttura strategica, investendo sulla sua riqualificazione ed ammodernamento. Il Segretario ha comunicato inoltre l’iniziativa del Consiglio Grande e Generale che nella seduta del 27 agosto u.s. all’unanimità ha approvato l’istituzione della “Giornata Nazionale del Volo” in data 19 aprile, al fine di conservare e mantenere “viva” la cultura del volo e la storia dell’aviazione.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Durante un colloquio informale con il Viceministro si è parlato anche di viabilità Rimini-San Marino e di riqualificazione della strada statale SS72 che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in incontri specifici che verranno organizzati a breve presso il Ministero.”

