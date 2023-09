A piedi o in bicicletta: tutte le occasioni della settimana per scoprire il volto culturale di Rimini

Di giorno oppure nelle ore serali, camminando a piedi nel centro storico di Rimini, oppure pedalando sulla bicicletta: sono diverse le proposte per scoprire monumenti romani, rinascimentali e moderni, in una narrazione che comprende XX secoli di storia, in compagnia di guide esperte.

Tra le visite di questa settimana si può scegliere anche tra Le meraviglie di Rimini, a cura di VisitRimini che vanno alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (tutti i mercoledì alle 21 con partenza dal Visitor Center), Notturno d'Arte, la passeggiata culturale serale del giovedì con Discover Rimini, che parte dall'Arco di Augusto attraversando l’intera città fino al Borgo San Giuliano, a cui si aggiunge l’appuntamento del giovadì con il Fellini Bike Tour alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato.



Domenica 3 settembre appuntamento in piazza Ferrari alla scoperta della Domus del Chirurgo e della storia di un antico medico venuto da lontano, raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, in mostra nell'adiacente museo.

Ecco le opportunità della settimana per immergersi nei gioielli d’arte di Rimini:



domenica 3 settembre 2023

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Percorsi guidati alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini. La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, in mostra nell'adiacente museo. E' obbligatoria la prenotazione online su: https://www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508 o telefonica.

Orario: mercoledì ore 21; domenica ore 17. Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



Tutti i mercoledì fino al 13 settembre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini

Visita guidata serale alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi : "Le meraviglie di Rimini"

L'arco di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna).

Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 Gennaio del 1920).



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Tutti i giovedì fino a settembre 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria



Fellini Bike Tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato.

Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: mattina o pomeriggio Ingresso a pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour



Ogni giovedì fino al 7 settembre 2023

Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico

Notturno d'Arte

Camminando a piedi nel centro storico di Rimini, in compagnia di una guida esperta, si scoprono monumenti romani, rinascimentali e moderni, in una narrazione che comprende XX secoli di storia.

L’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano (esterno), la Vecchia Pescheria, il Teatro Galli (esterno), l’outdoor del Fellini Museum in Piazza Malatesta e il Ponte di Tiberio, con la splendida cornice della Piazza sull’Acqua e il Borgo San Giuliano saranno le tappe di un percorso affascinante, che ricorderà inoltre personaggi illustri legati alla città. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del giovedì al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 21.30 Info: 333 7352877 www.facebook.com/DiscoverRimini



Tutti i sabati

Castel Sismondo (punto d'incontro), Piazza Malatesta - Rimini centro storico

Rimini Aperitour: Un percorso felliniano

Una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso porterà i partecipanti alla scoperta degli angoli nascosti del Borgo San Giuliano e si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum, e il cinema Fulgor (esterno) dove tutto nacque. Al termine del tour un piccolo aperitivo, un brindisi insieme per celebrare insieme il maestro Ore 18.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-aperitour-un-percorso-felliniano

ogni lunedì e giovedì da giugno a settembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Nel cuore del Borgo

Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell'antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

Ore 21.00 - ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

A pagamento: 12 €

il giovedì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Viva Federico!

Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall'uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d'altri tempi.

Ore 21.00 - ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

A pagamento: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com





