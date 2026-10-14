A Plácido Domingo il primo premio "I grandi della lirica" della Fondazione Tebaldi

Il 10 ottobre 2026, anniversario della nascita di Verdi, si è tenuto alla Victoria Hall di Ginevra il concerto Hommage à Pavarotti, in memoria del grande tenore che solo due giorni dopo, il 12 ottobre, avrebbe compiuto novantun anni. A ricordarlo le voci del tenore Vittorio Grigolo e del soprano Varduhi Khachatryan, con l'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dall'amico e collega Plácido Domingo. Proprio a Domingo, nell'occasione, è stato consegnato il premio I grandi della lirica, aprendo così l'albo d'oro dell'onorificenza conferita dalla Fondazione Renata Tebaldi di San Marino con la seguente motivazione: “Quale riconoscimento della sua straordinaria carriera e del suo immenso contributo al mondo della lirica”. Sul palco, Domingo ha definito Tebaldi “Una delle più grandi cantanti, non solo soprani, al mondo” e ha aggiunto, con autentica commozione, di essere stato molto fortunato a poter cantare con lei. Da parte sua, Marcello Beccari, ambasciatore della Repubblica di San Marino e presidente della Fondazione Renata Tebaldi, nell'esprimere l'onore di conferire il premio al grande tenore ha testimoniato le “parole di grande calore e affetto” di Tebaldi, frequentata a lungo come amica di famiglia, nei confronti di Domingo, ricordando “i loro primi anni al Metropolitan di New York nel 1968 e 1969”. Nell'incontro con il CdA della Fondazione Renata Tebaldi (Barbara Andreini, Nicola Valentini, Alessandro Capicchioni, Sara Forcellini) Domingo ha trasformato l'ufficialità della premiazione in un momento di grande emozione, condividendo ricordi personali di un rapporto di sincera vicinanza con il soprano, madrina di battesimo di uno dei suoi figli, e ha espresso il desiderio di visitare quanto prima la Repubblica di San Marino, dove Tebaldi trovò l'affetto di forti amicizie e scelse di trascorrere gli ultimi anni della sua vita, dando anche l'impulso per l'istituzione di un concorso internazionale di canto lirico a sostegno dei giovani talenti. Proprio con l'autorizzazione di Renata Tebaldi, infatti, si è costituita il 30 dicembre 2004 la Fondazione che porta il suo nome, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005, che ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso internazionale di canto e concerti. Repubblica

c.s. Fondazione Renata Tebaldi







