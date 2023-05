A pochi giorni dalla riunione della Commissione Mista Italia-San Marino arriva il primo importante e tangibile risultato sul dossier del servizio di noleggio con conducente (NCC)

Risale al 29 marzo scorso la prima riunione della Commissione Mista italo-sammarinese a Roma guidata, per parte sammarinese, dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. A meno di un mese dall’incontro, che si è svolto in un clima di confronto fattivo, di concreta apertura e ampia collaborazione, è giunta in queste ore una nota verbale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che conferma che per gli aspetti connessi ai controlli su strada dei servizi di noleggio con conducente (NCC), sono considerati regolari i servizi di trasporto nel territorio italiano da e per San Marino effettuati da vettori sammarinesi in possesso di idoneo titolo dell’esercizio dell’attività di NCC. Lo svolgimento dei servizi presuppone il rispetto della condizione secondo cui la prenotazione del viaggio deve essere ricevuta presso la rimessa situata nel territorio di San Marino e il dettaglio dei servizi effettuati e da effettuare deve essere riportato sul foglio di viaggio ai sensi della legge n. 21/1992. ‘E’ un risultato alquanto soddisfacente – esprime il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari - quello raggiunto oggi per risolvere la problematica del noleggio con conducente, che prende l’avvio dal primo positivo incontro istituzionale con il Ministro degli Affari Esteri Italiano, On.le Antonio Tajani, approdando successivamente e con volontà risolutiva nella prima riunione della Commissione mista italo- sammarinese, tenutasi lo scorso 29 marzo. Tale positivo traguardo, oltre a riportare serenità e piena capacità operativa ai numerosi titolari di tali attività sammarinesi di trasporto, rilancia una piena e fattiva collaborazione con l’amica e vicina Repubblica Italiana, con la ferma volontà di definire al più presto le intese in corso e le problematiche tuttora aperte”. ‘Siamo molto soddisfatti – dichiara il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti - il risultato smentisce le interpretazioni che mettevano in discussione il tema della libera prestazione di servizi tra i due Stati sancita dall’accordo Italia San Marino del 1939. Nell’ambito del tavolo tecnico è stata confermata la piena validità di questo principio per tutti gli operatori economici, quindi anche per quanti svolgono l’attività di servizio di noleggio con conducente. Occorre in ogni caso verificare sempre le normative interne degli specifici settori per prestazioni eseguite nell’altro Stato nell’ambito delle attività’.

cs Segreteria Finanze