A proposito del “dehor” di Piazza della Libertà nota della Commissione per la Conservazione dei Monumenti

Rileviamo che sia sui social, che su alcune testate giornalistiche sammarinesi ultimamente sono state riportate informazioni distorte o, quantomeno, non corrette in merito alla posizione della Commissione per la Conservazione dei Monumenti riguardo al “dehor” del lounge bar Oyster Bistrot pertanto inviamo questa nostra nota, con preghiera di diffusione. Premesso che alla CCM della passata Legislatura sono stati presentati, dall’Architetto incaricato dalla Società proprietaria dell’Oyster Bistrot, sito in Piazza della Libertà 8, i progetti per le modifiche interne del locale in oggetto e del restauro della tettoia esterna che, peraltro, sono stati autorizzati solo dopo aver avuto diversi incontri con il progettista e dopo che la CCM aveva assegnato diverse prescrizioni, intendiamo chiarire una volta per tutte che alla CCM non è mai pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione riguardo al sopracitato “dehor”. Praticamente la stessa CCM, come tutti i cittadini di questo paese, si è ritrovata la costruzione di questa struttura, che riteniamo piuttosto invasiva soprattutto in considerazione dell’ubicazione in Piazza della Libertà che rappresenta uno dei luoghi istituzionali più importanti del Centro storico della Città di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Già la CCM della passata Legislatura si era pronunciata contro questo modo di agire a dir poco anomalo, in quanto tutte le pratiche edilizie che interessano il Centro storico devono essere sottoposte per Legge alla Commissione, denunciando il fatto con una Lettera inviata agli Eccellentissimi Capitani Reggenti di allora, a tutti i membri del Congresso di Stato e a tutti gli Uffici Statali competenti in materia. Alcuni Uffici Statali avevano risposto, ma nulla si è mosso anzi addirittura, nella sua versione invernale, la struttura risulta ancora più invasiva essendo di fatto completamente chiusa. Ora la CCM ha ricevuto una segnalazione da parte di un privato cittadino in seguito alla quale ha provveduto nuovamente a richiedere all’Ispettorato di Vigilanza sul Territorio (UPAV) di fare gli opportuni controlli riguardo al “dehor” in questione. Infatti alla CCM non compete la funzione di controllo ma dà pareri vincolanti, concede o meno le autorizzazioni, commina le eventuali prescrizioni, fa le segnalazioni e denuncia gli abusi edilizi agli organismi preposti. Ci preme ricordare che sulla Piazza della Libertà si svolgono tutte le Cerimonie Istituzionali, Militari e Religiose della Repubblica dalla Cerimonia d’Ingresso dei Capitani Reggenti il 1° aprile e il 1° ottobre, alla Processione di Sant’Agata il 5 febbraio, a quella del Santo Fondatore Marino il 3 settembre, ecc. In conclusione, ci è sembrato opportuno e doveroso riportare quanto sopra per una corretta informazione dei fatti e per far conoscere alla cittadinanza la posizione della scrivente Commissione.

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti