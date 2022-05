A proposito di inflazione ed aumento dei prezzi dei generi alimentari a San Marino

Nelle ultime settimane sono apparsi vari articoli ed interventi dell’Unione Consumatori Sammarinesi (U.C.S.) e del sindacato CSDL sul tema dell’andamento dell’inflazione nella Repubblica di San Marino. E’ stato sottolineato che, alla luce dei dati forniti dall’Ufficio Statistico della Repubblica di San Marino, il tasso di inflazione nel nostro Paese sarebbe più del doppio rispetto al dato generale italiano e più specificatamente anche rispetto a quello Riminese. In particolare, si attribuisce tale dato inflativo all’aumento dei prezzi dei generi alimentari. Il GRUPPO ALIMENTARE LA SOCIALE, che è uno dei principali referenti nell’ambito della distribuzione alimentare della Repubblica di San Marino, si aspettava che dinanzi ad un dato così eclatante, a nostro avviso alquanto inverosimile, ci sarebbero stati poi interventi successivi tesi a chiarire la reale situazione. L’unico intervento che abbiamo registrato è stato quello di alcuni esponenti del Congresso di Stato che hanno, di fatto, smentito i rilievi dell’Ufficio Statistica Sammarinese rimarcando come più affidabile il dato del Fondo Monetario Internazionale, che valuta l’inflazione Sammarinese come inferiore a quella italiana. Dal momento che periodicamente questa polemica torna all’attenzione dell’opinione pubblica, con generalizzazioni gratuite che hanno come sicuro risultato quello di danneggiare l’economia Sammarinese, sarebbe alquanto opportuno chiarire definitivamente quali siano effettivamente i dati reali. Per inciso, nonostante il nostro gruppo societario sia fra i principali gruppi di distribuzione alimentare della Repubblica, non registriamo presso i nostri punti vendita rilevazioni dell’Ufficio Statistica Sammarinese. In ogni caso, come peraltro già fatto in passato, il nostro gruppo societario ha provveduto ad una propria campionatura di trentanove prodotti alimentari di largo consumo, della stessa marca e tipologia, acquistati presso il nostro punto vendita LA SOCIALE DISOUNT di Valdragone e presso un noto IPERMERCATO della zona limitrofa. I due scontrini di merce regolarmente acquistata, con esclusione di offerte e promozioni provvisorie, hanno dato il seguente risultato: totale scontrino acquisto LA SOCIALE DISOUNT euro 78,17; totale scontrino acquisto IPERMERCATO euro 87,84. Quindi 9,67 euro in meno per gli acquisti eseguiti presso il nostro punto vendita Sammarinese, che corrisponde a circa l’11% di risparmio. Un esempio di confronto specifico: prezzo PASTA BARILLA 500 gr. presso DISCOUNTI LA SOCIALE euro 0,97; prezzo PASTA BARILLA 500 gr. presso IPERMERCATO euro 1,05. Gli originali degli scontrini in questione sono a disposizione, per la consultazione, presso i nostri uffici amministrativi. Ora, appare alquanto evidente che il dato dell’inflazione Sammarinese rappresentato dall’U.C.S. e dalla C.S.D.L. non può essere considerato un valore assoluto di riferimento generale del mercato dei generi alimentari nella Repubblica di San Marino, visto che il nostro gruppo societario è uno dei principali distributori. In ogni caso, considerati anche i dubbi periodicamente rilevati sulle rilevazioni, adesso addirittura dal F.M.I., sarebbe molto opportuno fare chiarezza. Andrebbe anche ricordato che il periodo attuale, caratterizzato dalla conseguenze della pandemia e dalla guerra in Ucraina, ha avuto conseguenze pesanti anche in termini di aumenti di prezzi di generi alimentari. Direttamente, per quanto attiene alla produzione di alcune tipologie di prodotti come, ad esempio, l’olio di girasole e le farine. Indirettamente su tanti altri in conseguenza dell’aumento del prezzo dell’energia e dei carburanti, che vengono impiegati nella produzione e trasporto di generi alimentari. Questo si è verificato a San Marino, in Italia ed in tanti altri paesi del mondo. Infine, vorremmo ricordare che al di là della dinamica dei prezzi nel settore alimentare, vi è anche un altro aspetto che ci sembra alquanto sottovalutato anche dalle organizzazioni sindacali, cioè quello del servizio erogato. A parte i grandi punti vendita esistono, nella Repubblica di San Marino come altrove, esercizi commerciali di vicinato che assicurano un servizio alle persone con difficoltà di spostamento, fra cui molti anziani. Non sappiamo come vengano computati, nelle rivelazioni dell’inflazione, questi esercizi commerciali con fatturati certamente ridotti ma che esercitano sicuramente un ruolo sociale. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, vorremo raccomandare un maggiore equilibrio in certe affermazioni. Crediamo, certamente, sia nell’interesse di tutti avere informazioni chiare. Crediamo anche, però, che sia interesse di tutti vedere tutelato il nostro sistema economico, fondamento dello stato sociale che protegge tutti i Sammarinesi, nonostante i tanti problemi.

Cs - Gruppo Alimentare La Sociale

