"A quanto ammonteranno le bollette della luce?" La CSdL prova a fare i conti.

In attesa che il Governo adotti il Decreto preannunciato per bloccare gli aumenti del gas, siamo già arrivati a febbraio ed ancora non sono stati resi noti gli effetti che l'indicizzazione dei costi dell'energia elettrica, decisa dall'Authorithy per l'Energia, avrà sulle bollette dal mese di dicembre in poi. Poiché i cittadini continuano ancora ad ignorare gli effetti sui costi dell'elettricità, nella puntata di CSdL Informa di domani (diretta ore 18.30 su "Cuore CSdL"), la Confederazione del Lavoro proverà, in base ai conti fatti, a quantificare quale potrà essere la spesa per le bollette della luce. Quale altro argomento scottante, una comparazione tra la inflazione annua sammarinese, il cui dato relativo all'intero 2022 è stato pubblicato recentemente, e quella italiana e del circondario. La puntata sarà anche l'occasione per tornare sulle problematiche e forti criticità della sanità sammarinese, tema particolarmente sentito dai cittadini. Con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini, partecipano il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, dirigenti delle Federazioni Pubblico Impiego e Pensionati.

c.s. CSdL

